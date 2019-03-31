Denizli bu kez 4.9’la sallandı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: Reuters

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Acıpayam ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 14.30’da meydana geldi. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Denizli’nin yanı sıra İzmir, Aydın ve Muğla’da da hissedildi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü ise 5.1 olarak açıkladı.

İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi hasar yok. Bölgede saat 14.45’te 4.1 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı meydana geldi.

Denizli’de 20 Mart günü merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, birçok ev hasar görmüştü.