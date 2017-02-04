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Yaramazlara biraz batar!

Denizlerin sonu yaklaşırken: Norveç’te balinanın midesinden 30 plastik torba çıktı

 

Norveç’in Sotra adasında karaya vuran balinanın midesinden 30 plastik torba ve çok miktarda plastik madde çıktı.

Fotoğraflar: DHA

Balinanın karaya vurma nedenini araştıran Bergen Üniversitesi zoologlarından Terje Lislevand balinanın midesinde hiçbir yiyecek bulamadıklarını, bağırsaklarının tümüyle besinden mahrum olduğunu belirterek, “Balina muhtemelen plastikleri yiyecek sanarak yuttu. Plastiklerin sindirim sistemini tıkaması sonucu duyduğu acıdan dolayı da karaya vurdu” diye konuştu.

Plastik atıkların Norveç, Danimarka ve İngiltere menşeli olduğu, aralarında şekerleme kağıdı, yiyecek paketi ve çöp torbaları bulunduğu belirtildi.

‘Plastik atıklar tam bir deniz canavarı’

Çevre örgütleri  küresel olarak her gün artan denizlerdeki plastik atıklara karşı önlem alınması, plastik kullanımının yasaklanması çağrısında bulundu.

Norveç İklim ve Çevre Bakanı Vidar Helgesen, “Balinanın midesinde bulunanlar denizlerdeki üzücü durumu açık olarak ortaya koyuyor. Plastik atıklar muhtemelen dünyanın en hızlı büyüyen çevre sorunu. Bu tam bir deniz canavarı ve bununla savaşmalıyız” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler çevre raporlarına göre dünya denizlerine her yıl 8 milyon ton plastik atık karışıyor.

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