Denizler de çürüdü: Alanya’daki Kleopatra Plajı’na fuel-oil sızıntısı

Antalya’nın Alanya ilçesindeki ünlü Kleopatra Plajı’na yağmur suyu drenaj kanalı aracılığıyla fuel-oil sızdı. Yaklaşık 500 metrelik bir alanı kaplayan sızıntının nedeni, belediyeye ait yüzme havuzundaki ısıtma sistemi arızası. (DHA\Engin ANAK)
Yaramazlara biraz batar!
Antalya’nın Alanya ilçesindeki ünlü Kleopatra Plajı’na yağmur suyu drenaj kanalı aracılığıyla fuel-oil sızdı. Yaklaşık 500 metrelik bir alanı kaplayan sızıntının nedeni, belediyeye ait yüzme havuzundaki ısıtma sistemi arızası. (DHA\Engin ANAK)
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