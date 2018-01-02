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Yaramazlara biraz batar!

Denizler de çürüdü: Alanya’daki Kleopatra Plajı’na fuel-oil sızıntısı

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Antalya’nın Alanya ilçesindeki ünlü Kleopatra Plajı’na yağmur suyu drenaj kanalı aracılığıyla fuel-oil sızdı. Yaklaşık 500 metrelik bir alanı kaplayan sızıntının nedeni, belediyeye ait yüzme havuzundaki ısıtma sistemi arızası. (DHA\Engin ANAK)

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