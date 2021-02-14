Denizi kirleten 26 gemiye 44 milyon lira ceza: Denetimlerde drone kullanıldı

Mersin’de son 22 ayda havadan yapılan kontrollerde denizi kirlettiği belirlenen 26 gemiye 44 milyon 464 bin lira ceza kesildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın büyükşehir belediyesinin açıklamasından aktardığına göre Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından denizin temiz tutulması için yapılan denetimler sürdürülüyor.

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Çamlıbel Balıkçı Barınağı’ndan kaldırılan drone ile denetim yapan ekipler, suya atık bırakan deniz araçlarını tespit ediyor.

Ekiplerin 2019’un nisan ayından beri yaptığı 490 denetimde 26 gemiye 44 milyon 464 bin lira ceza kesildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, daha hızlı hareket edebilmek için denetimlerin drone ile yapıldığını belirtti.

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Limana yanaşan gemileri takip ettiklerini belirten Halisdemir, “Atık su bıraktığını tespit ettiğimiz deniz araçlarına deniz denetim teknemizle hızlıca ulaşarak numune alıyoruz. Bu numuneyi akredite laboratuvarlara analize gönderiyoruz. Eğer kirletici bir etki varsa idari para cezası uyguluyoruz” diye konuştu.