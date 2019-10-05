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Yaramazlara biraz batar!

Denize düşen polisleri peşine düştükleri uyuşturucu kaçakçıları kurtardı

İspanya’da, Akdeniz’deki uyuşturucu kaçakçılarını takip eden polislerin teknesi, peşinde oldukları kaçakçıların teknesiyle çarpıştı ve alabora oldu. Deniz düşen üç polise ise uyuşturucu kaçakçıları yardım etti. 80 pakette bulunan yaklaşık üç ton uyuşturucunun denizde bulunmasının ardından kaçakçılar gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

İspanyol polisinin, Akdeniz’e kıyısı olan Malaga kenti açıklarında yaptığı uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı düşünülen dört kişinin içinde bulunduğu bir tekne takibe alındı. Daha sonra polislerin bulunduğu tekne kontrolden çıkarak, uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu tekneye çarptı ve alabora oldu. Kaçakçıların teknesi kazadan etkilenmezken, üç polis memuru denize düştü. Aynı zamanda operasyona helikopterle havadan eşlik eden polisler, uyuşturucu kaçakçılarına, denize düşen polislere yardım etmelerine dair megafonla anons yaptı. Bunun üzerine kaçakçılar denizdeki polislere yardım edip, onları teknelerine aldı.

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Uyuşturucu kaçakçıları, 80 pakette bulunan yaklaşık üç ton uyuşturucunun denizde bulunmasının ardından gözaltına alınıp Malaga’ya götürüldü.

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