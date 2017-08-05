Denize de girilemiyor: Fethiye körfezi çamur deryasına döndü

Marmaris’teki Fethiye körfezinde biriken çamurun yarattığı kirliliğin, deniz trafiğini birkaç yıl içinde durma noktasına getireceği bildirildi.

Körfez, açık denize kapalı dikdörtgen yapısı nedeniyle derelerin taşıdığı çamurdan olumsuz etkileniyor.

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Körfezde 2 milyon metreküpten fazla çamur var. Deniz tabanı her yıl 8 santimetre doluyor.

Muğla Üniversitesi’nin çamur miktarını ortaya koyduğu 2012’deki çalışmasında, körfeze 15 yıl ömür biçilmişti.

Araştırmanın üzerinden beş yıl geçmesine rağmen Murt deresinin ıslahı dışında körfezin temizliği için atılmış somut bir adım bulunmuyor.

Trafik duracak

Kirlilik, en çok deniz trafiğine etki ediyor. Tekneler ve yatlar çamura saplanmamak için zikzak çizerek kendilerine rota belirlemiş durumda.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan, önlem alınmazsa Çalış bölgesindeki deniz trafiğinin üç-dört yıl içinde tamamen duracağını söyledi.

Murt deresi ıslahının körfeze çamur taşınmasını engellemediğini belirten Arıkan, “Aksine derede yapılan betonlaşma körfeze çamur taşınmasını hızlandırdı. Uğur Mumcu Parkı yanından denizle buluşan DSİ deresi de körfeze yüklü miktarda alüvyon getiriyor. Körfez her geçen gün dolmaya devam ediyor” diye konuştu.

Denize de girilemiyor

Arıkan, kirlilik nedeniyle Fethiye körfezinde denize girilemediğini anlatarak, şöyle devam etti: “Biliyorsunuz Marmaris’te herkes şehir merkezinden denize girebiliyor. Körfez temizlenmedikçe halkımızın ve tatilcilerimizin böyle bir şansı yok. Kirlilik denizcilerimize de bakım maliyeti olarak doğrudan yansıyor. Teknelerimizin alt bakım boyalarının kirlilik nedeniyle daha sık yenilenmesi gerekiyor. Körfez temizlenirse, teknelerimiz hiçbir rota kullanmadan körfezde rahatça hareket edebilir. Ancak önceliğimiz daha fazla dolmasını engellemek olmalı.”