Denize atık boşaltmaya 36 bin TL ceza

Bartın’ın Amasra ilçesinde balık taşıyan kamyonları denize pis su bırakan iki ayrı firmaya toplam 36 bin 74 TL para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

Amasra Tarlaağzı Limanı’nda, geçen pazartesi günü iki balık taşıma kamyonu, kasasındaki pis suyu ve küçük hamsileri, araçlarındaki tahliye borusundan denize boşaltmış, balıkçılar da cep telefonlarıyla video kaydı çekerek sürücülere tepki göstermişti.

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Bartın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Denizlerle İlgili Kirletme Yasakları’na göre iki ayrı firmaya 18 bin 37 TL’den olmak üzere toplam 36 bin 74 TL idari yaptırım cezası uygulandığı belirtildi.