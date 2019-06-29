Göçmenleri kurtaran gemi, İtalyan limanına yanaştı, kaptanı tutuklandı

Kurtardığı göçmenlerle İtalyan limanlarına yanaşmasına izin verilmeyen gemi, İtalya’nın Lampedusa adası limanına izinsiz yanaştı, geminin kaptanı Carola Rackete tutuklandı.

İtalyan limanına yanaşmayı başaran, kurtarılan göçmenleri taşıyan Sea-Watch 3 gemisinin kaptanı Carola Rackete, tutuklandı. Fotoğraf: Reuters

Alman yardım kuruluşu Sea-Watch’a ait, Hollanda bayraklı Sea-Watch 3 adlı gemi, Akdeniz’den kurtardığı göçmenlerle 12 Haziran’dan beri yanaşabileceği güvenli bir liman arıyordu. Geminin kaptanı Rackete, gemide giderek kötüleşen koşullar nedeniyle intihar vakalarının yaşanmasından korktuklarını söylemişti.

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Reuters’in haberine göre, hafta başından beri İtalya veya herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinden limana kabul izni bekleyen Kaptan Rackete, herhangi bir yanıt alamayınca gemiyi İtalya’nın güneyindeki Lampedusa adası limanına yanaştırmaya karar verdi. Ancak gemi, İtalyan güvenlik kuvvetlerine ait gemiler tarafından engellendi.

Akdeniz’den göçmenleri kurtaran Sea-Watch 3 gemisi.

Rackete’nin daha önce ‘altmışa yakın’ olduğunu söylediği çok sayıda göçmenin bulunduğu gemi, bu sabah Lampedusa limanına girmeyi başardı. Limana yanaşan gemi, polis güçleri tarafından kuşatıldı. Gemideki yaklaşık kırk Afrikalı göçmenin karaya çıkmasına izin verildi. Bu göçmenler, adadaki kazazede kabul merkezine götürüldü.

Geminin kaptanı Carola Rackete ise ‘Savaş gemisine direnmek’ suçundan tutuklandı. Rackete’nin on yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

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Göçmenler diğer Avrupa ülkelerine dağıtılacak

İtalya’nın göçmen kurtarma gemilerine karşı adeta savaş açan ‘aşırı sağcı’ İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Sea-Watch 3 gemisinin Lampedusa limanına yanaşmasına, diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle varılan anlaşma uyarınca, bu göçmenleri kabul edeceklerine dair verilen güvence üzerine izin verildiğini açıkladı.

Salvini, twitter’dan paylaştığı mesajında, Kaptan Rackete’yi kast ederek şöyle dedi: “Kanunsuz, tutuklandı. Korsan gemisi ele geçirildi. Yabancı STK’lara büyük ceza. Göçmenler diğer Avrupa ülkelerine dağıtılacak. Görev tamamlandı.”