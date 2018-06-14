Denizde plastik değil balıklar yüzsün: Doğal Hayatı Koruma Vakfı’ndan atık kampanyası

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), plastik kullanımına karşı kampanyasına katılım çağrısı yaptı.

WWF-Türkiye’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla işbirliği yaptığı ‘1 Güzel Hareket’ kampanyası 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde başlatıldı.

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Kampanyaya katılmak isteyenlerin ‘1guzelhareket.org’ adresini ziyaret etmesi isteniyor. Burada dört seçenek çıkıyor. Bu seçeneklerin biri ya da tümü seçilebiliyor. Seçeneklere tıklayınca hangi plastik ürünün doğada ne kadar sürede kaybolmayacağına dair bilgilendirme yapılıyor.

Örneğin ‘1 plastik poşet kullanmayacağım’ ya da ‘1 plastik pipet kullanmayacağım’ seçeneklerini işaretleyerek kampanyaya katılmak mümkün.

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“Bu kadar çok plastik kullanırsak 2050 yılında denizlerde balıktan çok plastik olacak” denen kampanyanın amacı, plastik kullanımı azaltarak doğadaki kirlenmenin önüne geçebilmek için farklındalık yaratmak.

Kampanya kapsamında 14 Haziran saat 11.00’e dek 21 bin 304 kişi taahhütte bulunarak plastik ürün kullanmayacağını beyan etti. Hedef 100 bin kişiye ulaşmak.