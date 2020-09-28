Denizde düşürdüğü alyansına haftalar sonra kavuştu: 11 yaşındaki çocuk kumda bulup teslim etti

Britanyalı Matt Eastley, 6 Ağustos’ta, tatil için gittiği Wight Adası’nda, denizde alyansını düşürdü. Bir süre aradı ancak bulamadı. Yüzüğü kaybolduktan bir gün sonra bulan çocuk ve annesi dedektif gibi izini sürerek Eastley’e ulaştı ve dün alyansı teslim etti.

Fotoğraflar: BBC

Yüzerken elinden kayıp düşen alyansı bulamadığı için çok üzülen Eastley, adadan ayrılırken plajdaki cafenin sahibine durumu anlattı ve “Belki bir umut bulunur” düşüncesiyle iletişim bilgilerini bıraktı.

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11 yaşındaki Priya Sahu, 15 yıllık evli olan Eastley kaybettikten bir gün sonra, 7 Ağustos’ta kumda alyansı buldu. Priya ve annesi Aswita, “Alyansını kaybeden kişi çok üzülmüş olmalı” düşüncesiyle Eastley’i bulmak için kolları sıvadı.

Önce üzerindeki isimden sosyal medya aracılığıyla ulaşmayı denediler sonra tanıdıkları vesilesiyle Eastley’nin haber bıraktığı kafe sahibine gittiler. Kafenin sahibi, onların Kent’te yaşayan Eastley ile iletişim kurmalarını sağladı.

Yaşadıkları Southampton’a dönünce Eastley’i arayan ve yüzüğü bulduklarını söyleyen anne-kız, onunla bu kentteki bir parkta buluşarak emaneti teslim etti.

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“Yüzüğü kaybetmek çok kötü bir şeydi. Umudu kestiğim için yenisini yaptırmayı planlarken bulunduğunu öğrenmek beni o kadar mutlu etti ki anlatamam” diyen Eastley, Priya ve annesine ne kadar teşekkür etse az olduğunu ifade etti.