Denizde buldukları alyansların sahiplerine ulaştılar: Batan göçmen teknesinden kurtulan Cezayirli çiftinmiş

Sınır Tanımayan Doktorlar’ın İtalya’daki üyeleri, Lampedusa Adası açıklarında bir sırt çantası ve içinde bir çift alyans bulduğunda sahiplerinin öldüğünü sandı. Ancak yüzükler aracılığıyla iz sürünce hayatta olduklarını anladı.

Fotoğraf: Open Arms

Yüzüklerin fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca sahipleri bulundu. Sırt çantasının sahibi 20’li yaşlardaki Cezayirli çift Ahmet ve Dudu, Afrika’dan Avrupa’ya gitmek isteyenlerin kıtaya ayak bastığı noktalardan Lampedusa Adası açıklarında 21 Ekim’de batan teknedeydi.

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Umuda yolculuğa çıkan göçmenleri taşıyan teknede beş kişi hayatını kaybetmiş, Libya’da yaşarken koşullar nedeniyle Avrupa’ya gitmeye karar veren çift ve 13 kişi kurtulmuştu.

Sınır Tanımayan Doktorlar’dan Ahmet el Rusan, “Yüzüklerin fotoğrafını paylaştığımda sahiplerini bulacağımıza ihtimal vermiyordum pek ama yine de paylaştım. Yardım kuruluşu Open Arms bünyesinde çalışan arkadaşlarla ortak çalışmayla sahiplerini bulduk” dedi.

Balıkçılar tarafından kurtarılan, soyadlarının açıklanmasını istemeyen ve Sicilya’daki bir merkezde tutulan çifte, Open Arms çalışanları El Rusan’ın paylaştığı fotoğrafları gösterdi.

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Ahmet’le telefonda konuştuğunu anlatan El Rusan ona yüzüklerin neden çantada olduğunu sorduğunu belirterek şöyle devam etti: “Yüzükler kırıkmış ve Avrupa’da tamir ettirme umuduyla yola çıkmışlar. Ahmet çok duygulandı; yüzüklerin bulunduğuna çok sevindi. Kendisinin ve Dudu’nun yaşananları, ölenleri unutamadığını söyledi.”

Ona verilen görevin hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini bulmak olduğunu söyleyen El Rusan, “Bu kez Dudu ve Ahmet’i bulabildiğim için çok sevindim” dedi.

Sicilya açıklarında demirli Open Arms’ın gemisinde tutulan yüzükler çalışanların karantina süreci tamanlanınca teslim edileceğini söyleyen dernek başkanı Riccardo Gatti de şunları söyledi: “Gemide, denizde bulduluğumz tüm eşyalarını yıkadık. Onlara teslim etmek için sabırsızlanıyoruz. Bulunan bu eşyalar genelde ülkelerini terk eden bu insanların hayatta sahip oldukları yegane eşyalar oluyor.”