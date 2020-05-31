Denizcilikte ‘normalleşme’ süreci: Tüm gemilerde yolcu taşımacılığı başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Covid-19 salgınına yönelik denizcilik sektöründe alınan tedbirlerin başarılı bir şekilde yönetilmesi sonucunda normalleşme süreci hayata geçirildi” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında ‘normalleşme’ sürecinde alınan önlemlerin denizcilik sektöründe de uygulanmasıyla kontrollü yaşam düzeyine geçildiğini belirtti.

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Karaismailoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tüm ulaşım modlarında olduğu gibi denizcilik sektöründe de yeni kararlar aldık. Covid-19 salgınına yönelik denizcilik sektöründe alınan tedbirlerin başarılı bir şekilde yönetilmesi sonucunda normalleşme süreci hayata geçirildi. Bu kapsamda turistik amaçlı gemiler ve gezinti gemilerinin de içinde bulunduğu tüm gemilerde yolcu taşımacılığını başlatıyoruz. Tedbiri elden bırakmadan sağlık ve güven unsurunu ihmal etmeden yolcu taşımacılık sürecini başlatıyoruz. Bu kapsamda sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak sosyal izolasyonu sağlayacak tedbirler artık hayatımızda.”

‘Olta balıkçılığı ve yolcu gemileri faaliyete geçiyor’

Bakan bu kapsamda turistik amaçlı olta balıkçılığı gemileri, gezinti cinsi gemiler ve yolcu gemilerinin de faaliyetlerine tekrar başlamasına karar verdiklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, yeni uygulamarı şöyle anlattı: “‘Ege Adaları ile Türkiye limanları arasındaki uluslararası yolcu taşımacılığı, ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerin seferlerinin de başlatılmasını kararlaştırdık. Ayrıca salgın sürecinde kaldırılan Türkiye limanlarına gelen yabancı bayraklı gemilere yapılan Liman Devleti Denetimleri uygulamasını tekrar başlatıyoruz. İstanbul ve Çanakkale Boğazına giriş-çıkış yapacak 20 metre altı teknelerin raporlama yapmaları zorunluluğunu da kaldırıyoruz. Söz konusu normalleşme tedbirlerini de ikinci bir karara kadar uygulayacağız.”