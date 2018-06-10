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Yaramazlara biraz batar!

Denizciler, diploma töreninde bakanı protesto etti: Mustafa Kemal’in askerleriyiz

 

Piri Reis Üniversitesi’nin diploma töreninde sahneye çıkan denizciler, seyirciler arasında bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı protesto etti. ‘İzmir Marşı’nı duyan Yılmaz’ın salonu terketme için ayağa kalktığı sırada denizciler, bu defa da “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attı ve alkışladı.

Piri Reis Üniversitesi’nin mezuniyet törenine dair video sosyal medyada gündem oldu.

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Mezuniyet töreni sırasında sahneye çıkan denizciler, seyirciler arasında bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı ‘İzmir Marşı’ söyleyerek protesto etti. Marşı duyan bakan, salonu terketmek üzere ayağa kalktı.

Bakanın kapıya yöneldiği sırada hem sahnedeki denizciler, hem de salondaki seyirciler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attı ve alkışladı.

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