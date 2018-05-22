Denizbank 3.2 milyar dolara Arap bankasına satıldı

Bloomberg’in haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri merkezli banka ‘Emirates NBD’, Denizbank’ı 3.2 milyar dolara Sberbank’tan aldı.

Denizbank’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, bankanın hakim ortağı olan ‘Sberbank of Russia’nın (Sberbank), Denizbank A.Ş. (Denizbank)’deki hisselerinin Emirates NBD’ye satışı için görüşmelere başlandığının daha önce duyurulduğu belirtildi.

Reklam

Açıklamada şöyle dedi: “Emirates NBD ve Sberbank, Sberbank’ın, sahibi olduğu Denizbank’ın hisselerinin yüzde 99.85’inin Emirates NBD’ye satışı konusunda kesin bir sözleşme imzaladıklarını duyurmuştur. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte, Sberbank’ın Denizbank’daki hissedarlığı sona erecektir. İmzalanan sözleşme doğrultusunda, yüzde 99.85’lik hissenin satış fiyatı Denizbank’ın 31 Ekim 2017 itibarıyla sahip olduğu konsolide özkaynak büyüklüğüne dayalı olarak, fiyat sabitleme mekanizmasıyla birlikte 14 milyar 609 milyon TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu tutara ek olarak, Emirates NBD, 31 Ekim 2017 ile işlemin kapanış tarihi arasındaki dönem için devir bedeli üzerinden Sberbank’a faiz ödeyecektir. Denizbank’ın 31 Ekim 2017’den işlemin kapanış tarihine kadar sürecek dönemde elde ettiği kar Emirates NBD’nin hesabına yazılacaktır. Devir işleminin bir parçası olarak, işlemin kapanışıyla birlikte, Emirates NBD, geçmişte Sberbank tarafından Denizbank’a verilmiş olan sermaye benzeri kredilerin sahipliğini de üstlenecektir. İşlemin kapanışı, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ve Denizbank’ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşlarının onayına tabidir. İşlemin 2018 yılı içinde tamamlanması beklenmektedir.”