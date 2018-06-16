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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek:Milllet bahçeleri milletimizin hayalidir elbet, AOÇ ise milletin gerçeğidir maalesef

 

Kurtuluş savaşı öncesinde Ankara’nın Şehremini Hacı Ziya Bey’den istimlak edilen ve önemli bir kısmı bataklık olan arazi üzerine kurulan AOÇ, cumhuriyetin ilk “millet bahçesi” idi. O nedenle de Atatürk tarafından 1937’de milletin hazinesine bağışlanmıştı. O alandaki Gazi İstasyonu bile insanlar AOÇ’ye trenle ulaşabilsin diye yapılmıştı.

Yıllar içinde AOÇ arazisine Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, çimento fabrikası, kömür deposu, orduevi, bazı üniversiteler, trafolar, fabrikalar, konut kooperatifleri, şehirlerarası otobüs terminali, Ankaray depolama tesisleri, hal, Cumhurbaşkanlığı kampusu, bulvarlar ve son olarak da ANKAPARK yükseldi. Atatürk’ün İsmet İnönü başta olmak üzere silah arkadaşlarıyla buluşup yemek yediği Merkez Lokantasının yerine bile altın varaklı bir kebapçı açıldı.

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Kent merkezlerinde kurulacak milllet bahçeleri milletimizin hayalidir elbet.

Kimsenin işletmek istemediği ANKAPARK’a harcanan 1.5 milyar lira ve can çekişen AOÇ ise milletin gerçeğidir maalesef.

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Deniz Zeyrek’in yazısı


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