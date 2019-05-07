Deniz Zeyrek: Zihni sinir YSK

Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı seçim, “Bazı sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması” gerekçesiyle iptal edildi.



Sandık Kurulu teşekkülü ya “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle ya da ilgili sandıkların “seçimin sonucuna müessir” olması halinde iptal gerekçesi sayılıyordu. Kısa kararda, YSK’nın “tam kanunsuzluk” değil, seçim sonucunu etkilemesi bakımından bu kararı aldığı anlaşılıyordu.



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Oysa, kamuda çalışan 16 bin 824, özel eğitim kurumlarında çalışan bin 444, özel şirketlerde çalışan 2 bin 160 kişinin görev aldığı sandıklarda zaten AK Parti yüzde 50, CHP yüzde 47 oy almıştı.

Deniz Zeyrek’in yazısı



