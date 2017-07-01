Deniz Zeyrek: Yürüyüş bitince, Kılıçdaroğlu’nun adım sayısı 600 bin olacak

…Fırsatını bulup Kılıçdaroğlu’nun yanına gittim. Temposunu hiç bozmadı. “Biraz hızlı yürümüyor musunuz” dedim. Gülerek “Daha çok yolum var” dedi.

Doktorlar “Tempoyu koruyun” uyarısı yapmış.

Yaklaşık 1 kilometre yanında yürüdüm. Kendisine bir kere su, bir kere de mineral ve vitamin açısından zenginleştirilmiş portakal katkılı bir sıvı şişesi uzatıldı. Canan Karatay duymasın, karbonhidrat açısından zengin yiyecekler tercih ediyormuş.

Yürüyüşün sonunda bir kez daha yanına gidip “Cep telefonunuz yanında mı” dedim. “Evet” dedi. Çıkardı ve bana uzattı. Telefonun sağlık uygulamasını açıp ne kadar adım attığına baktım. 24 bin 374 adım yürümüştü. Mesafe 17.3 kilometre olarak ölçülmüştü. Bu, 15 günde 375 bin adım yürüdüğü anlamına geliyor.

Yürüyüş, 9 Temmuz’da Maltepe’deki miting alanında tamamlandığında, Kılıçdaroğlu’nun adım sayısı 600 bin olacak.

Çöl sıcaklarında, asfalt yolda dile kolay!

Deniz Zeyrek’in yazısı