Deniz Zeyrek: Yunan polisi, hemen ‘300 Spartalı’ moduna girdi

Türkiye’nin 9-10 yıldır ev sahipliği yaptığı göçmenlere “buyurun istediğiniz yere gidebilirsiniz” demesinin üzerinden yaklaşık iki hafta geçti.

Yunan polisi, hemen ‘300 Spartalı’ moduna girdi.

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Sosyal medyada paylaşım yapan Yunanistan vatandaşları Zack Snyder’in 2007’de çektiği 300 Spartalı filminden ünlü bir sahneyi kullanarak “Yunanistan binlerce yıldır olduğu gibi yine Avrupa’nın sınırlarını koruyor” yorumunu yaptılar. O sahnede Spartalı savaşçı, kalkanıyla Pers ordusundan bir savaşçıyı tek vuruşlar yere seriyordu.

Modern Yunanistan, (Heredot’un anlattığına göre) 2 milyon 600 bin kişilik Pers ordusuna yedi gün dayanan Spartalılar kadar olamadı. İkinci günden Avrupa Birliği’nden (AB) para ve sınır polisi desteği almak zorunda kaldılar. Üstelik, ellerindeki silahlar, gaz bombaları, sahil güvenlik botları, mızraklar Spartalıların kalkanlarından ve kılıçlarından daha etkiliydi.

Deniz Zeyrek’in yazısı