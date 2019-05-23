Deniz Zeyrek: YSK’daki dört üyenin yazıları iptal gerekçesini gölgede bırakmış

YSK Başkanı Sadi Güven‘inki başta olmak üzere dört üyenin yazdığı karşı oy yazıları “iptal” gerekçelerini gölgede bırakmış. Ancak bana göre gerekçe metninin manşetini YSK üyesi Aykın atmış. İptal kararının, geçmişte hiçbir seçimde iptal gerekçesi sayılmadığı gibi bu seçimde de tek başına iptal gerekçesi olarak görülmemiş “üç benzemez unsurun” üst üste konularak alındığını bütün çıplaklığı ile ortaya koymuş.

Aykın’ın ortaya koyduğu detaylar iptal kararının zeminini ortadan kaldırmaya yetse de ben yazıyı matematiksel açıdan önemsediğim bir soru ile bitirmek istiyorum:

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Oy sayım döküm cetvelleri sorunlu 108 sandıktaki oy sayısının 30 bin 281 olması iptal için yeterli mi?

Deniz Zeyrek’in yazısı