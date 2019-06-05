Deniz Zeyrek: YSK kararından sonra seçim hukukunun masumiyeti ortadan kalkmıştır

YSK’nın bütün sorumluluğu sandık kurullarına ve onları belirleyen ilçe seçim kurullarına yüklediği bir ortamda, beklentiniz ne olurdu? Tabii ki iptale gerekçe yapılan sandık kurullarının ve ilgili İlçe Seçim kurulu görevlilerinin 23 Haziran seçiminde tamamen değişmesi olurdu.

Peki YSK önceki gün ne yaptı? Böyle bir değişikliğe gerek olmadığını, haklarında suç duyurusunda bulunduğu ilçe seçim kurulu görevlilerinin 23 Haziran’da da aynı görevde olabileceğini duyurdu.

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Adli soruşturma sürerken söz konusu şahısların masumiyet karinesine olan inancım tam. Ancak YSK kararı (bir yargı kararı olarak) kesin olduğundan ve o kararda o kurullar kesin bir şekilde hatalı bulunduğundan seçim hukuku açısından masumiyet durumu ortadan kalkmıştır.

Deniz Zeyrek’in yazısı