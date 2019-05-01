Deniz Zeyrek: YSK ‘arka kapıdan’ AKP’ye tavsiyelerde bulunuyormuş

AK Parti içinde bir grup İstanbul’da seçimi tekrarlamayı kafaya koymuş. İçeriden bilgi aldıklarını ima edip, seçim için 30 Haziran, 7 Temmuz gibi tarihleri bile dillendiriyorlar. O grup, ‘arka kapı’ tabir edilen kanallardan lobicilik faaliyetleri ile YSK’yı yönlendirmeye de çalışıyor.

Bazı YSK üyelerinin o kanallar üzerinden AK Parti’ye tavsiyelerde bulunduğu iddialarını duyuyorum.

Ancak, YSK’dan AK Parti’ye “Başvuruyu yenileyin, yoksa usulden reddedilecek” mesajının gittiğini, bunun üzerine AK Parti’nin 20 Nisan’da KHK’lıların durumunu bahane edip başvuruyu yenileyerek 16 Nisan başvurusunu geçersiz hale getirdiğini bir çok kaynaktan doğrulattım.

İstanbul seçimini iptal ettirmeyi kafaya koyan ekip, bir taraftan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki personeli “Seçim yenilenecek, CHP gidecek. Geri adım atmayın” mesajlarıyla motive ediyor.

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Deniz Zeyrek’in yazısı