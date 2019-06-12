Deniz Zeyrek: Yine İmamoğlu kazanırsa ‘Kaybeden Erdoğan değil sadece Yıldırım’dır’ denilecek

Oyu partisinin oyundan fazla olan Erdoğan’ın sahadan çekilmesinin Yıldırım’ın işine yarayacağı tezi konusunda kafalar karışık.
Bir tarafta “Erdoğan’ın varlığı, sandığa gitmeyen muhalifleri konsolide ediyor” diyenler, diğer tarafta “Sandığa gitmeyen AK Parti’lileri Erdoğan harekete geçirebilir” görüşünü savunanlar var.
Eldekilerle detaylı analiz yapmak zor ama gelecek 10 günde durum değişmezse ve 23 Haziran’da yine İmamoğlu kazanırsa, iktidar kanadında “kaybeden Erdoğan, Bahçeli ya da ittifak partileri değil, sadece Yıldırım’dır” denileceğini öngörmek zor olmayacak.