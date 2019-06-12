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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Yine İmamoğlu kazanırsa ‘Kaybeden Erdoğan değil sadece Yıldırım’dır’ denilecek

Oyu partisinin oyundan fazla olan Erdoğan’ın sahadan çekilmesinin Yıldırım’ın işine yarayacağı tezi konusunda kafalar karışık.

Bir tarafta “Erdoğan’ın varlığı, sandığa gitmeyen muhalifleri konsolide ediyor” diyenler, diğer tarafta “Sandığa gitmeyen AK Parti’lileri Erdoğan harekete geçirebilir” görüşünü savunanlar var.

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Eldekilerle detaylı analiz yapmak zor ama gelecek 10 günde durum değişmezse ve 23 Haziran’da yine İmamoğlu kazanırsa, iktidar kanadında “kaybeden Erdoğan, Bahçeli ya da ittifak partileri değil, sadece Yıldırım’dır” denileceğini öngörmek zor olmayacak.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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İlave TV’den Kocabıyık: Sokağa göre İmamoğlu 250 bin farkla önde

Televizyonculuğun en bilinen formatlarından biri sokak röportajlarıdır. Ancak Türkiye’deki baskı ve tehdit iklimi, son yıllarda sokaktaki vatandaşa mikrofon uzatmayı da güç hale getirdi. 2018’de yayın hayatına başlayan İlave TV ise bu zorlukları aşıyor, sokak röportajlarına bambaşka bir soluk getiriyor. Farklı şehirlerde yaptıkları sokak röportajlarını video paylaşım sitesi YouTube’da yayınlayan İlave TV’nin videolarını bugünlerde yüz binlerce yurttaş izliyor. Kanalın kurucusu Arif Kocabıyık ile İlave TV macerasını ve sokakta yaşadıklarını konuştuk.

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