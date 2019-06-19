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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Yıldırım’ı esas zorlayan İmamoğlu değil, iktidarın temsilcisi olmak

İnsanların değişim arzuladığı dönemlerde mevcudun (statükonun) temsilcisi olmak hayli zor.

31 Mart seçimleri öncesinde rakibi ile münazarayı isteyen İmamoğlu, 16 Haziran günü yapılan münazaraya sırf rakibine “hayır” dememek için çıkmıştı. Belki de tek gayreti gol yememek olunca, Yıldırım’ın üzerine fazla gitmedi.

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Yıldırım da programı İmamoğlu ile arasındaki farkı kapatacak kırılma için bir zemine dönüştüremedi. Çünkü örneklerini sıraladığım konuları izah etmekte zorlandı.

Yıldırım’ı esas zorlayan, İmamoğlu değil, İstanbul ve Türkiye’deki mevcut iktidarın temsilcisi olmak ve geçmiş icraatları savunmak oldu.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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