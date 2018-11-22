Deniz Zeyrek: Yıldırım’a emrivaki mi yapıldı?

İstanbul adayı ile ilgili ilk açıklamayı AK Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı. Kurtulmuş, gün içinde TRT’de gazeteci Yaşar Taşkın Koç’un sorularını yanıtlarken isim vermeden Ankara ve İstanbul adaylarının kesinleştiğini söyledi.

Henüz Erdoğan ile İstanbul adaylığı konusunda bir görüşme yapmayan Yıldırım, Kurtulmuş’un bu açıklaması nedeniyle zor durumda kaldı. Çünkü, daha önce ismi konuşulmuştu ve Kurtulmuş’un açıklaması “Yıldırım kesinleşti” olarak yorumlanmıştı. Bu gelişme yaşanırken de Yıldırım henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuyu görüşmemişti ve son nokta konulmamıştı.

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Deniz Zeyrek’in yazısı