Deniz Zeyrek: Yıldırım YSK kararının ‘doğruluğunu’ üç dakikada anlatmakta zorlanabilir

İmamoğlu, Yıldırım ile birlikte çıkacakları canlı açık oturumda, YSK kararının da konuşulmasını istiyor. Yıldırım ise YSK’nın kararındaki yanlışları savunma pozisyonuna düşmek istemiyor ve soruların İstanbul projeleriyle ilgili olmasını bekliyor.

İmamoğlu, bu konuda soru gelmesi ve Yıldırım’ın ‘çaldılar’, ‘seçim CHP yüzünden iptal oldu’ gibi iddiaları dile getirmesi halinde, anlaşılır bir özetle bu iddiaları çürütmek niyetinde ve bu konuda kapsamlı bir hazırlık yapmış.

Reklam

İsmail Küçükkaya bu konuya girmese de İmamoğlu herhangi bir soruyla ilişkilendirip bu konuya doğrudan girebilir.

Yıldırım YSK kararının ‘doğruluğunu’ ve ‘haklılığını’ üç dakikada ikna edici bir şekilde anlatmakta zorlanabilir.

Deniz Zeyrek’in yazısı