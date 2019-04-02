Deniz Zeyrek: Yıldırım, sandıkta elde edemediği sonucu, YSK sayesinde almayı kabul eder mi?

AK Parti en az 4 puan fark beklerken İmamoğlu, Yıldırım’ı 25 bin oyla geçmiş.

Bu saatten sonra, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üçün beşin hesabını yaparak ‘geçersiz oy’, ‘kaydırma’ gibi gerekçelerle mazbatayı Yıldırım’a verebilir mi?YSK verse bile, yıllardır duruşu ve icraatlarıyla muhalefetin de saygın bir siyasetçi olarak gördüğü Yıldırım, sandıkta elde edemediği sonucu, YSK sayesinde almayı kabul eder mi?

Yıldırım kabul etse bile bu durum İstanbul seçmeni başta olmak üzere milletin içine siner mi?

Emin değilim.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dediği gibi ‘1 oy farkla dahi olsa’ tecelli eden millet iradesine saygı göstermek gerekmez mi?

İstanbul da Türkiye de bunu hak ediyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı