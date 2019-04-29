Deniz Zeyrek: Yeni dönemde ‘Türkiye ittifakı’ ciddi şekilde konuşulmaya başlanabilir

Parti (AKP) tabanındaki hareketlilik, muhalif isimlerin ortaya çıkması şimdilik dikkate alınmıyor, hatta tepki çekiyor gibi görünse de değişim rüzgarı tabandaki yakınmaların ve eleştirilerin de ortadan kaldırılmasını hedefleyecek.

İstanbul seçimleri iptal edilmezse, Erdoğan’ın kullandığı Konsolidasyon dili de son bulabilir, yeni dönemde ‘Türkiye İttifakı’ daha ılımlı bir söylemle ciddi bir şekilde konuşulmaya başlanabilir.

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Peki İstanbul’da seçimler İptal edilirse ne olur?

Bu soruya yanıt vermek için “CHP yeniden seçime gider mi?”, “Binali Yıldırım aday olur mu”, “Vatandaşların seçimlere olan inancı nasıl etkilenir”, “Zaten sıkıntı yaşanan ekonomi ne hale gelir” gibi çok soruyu alt alta yazıp yanıtlarına bakmak lazım.

Deniz Zeyrek’in yazısı