Deniz Zeyrek: Yavaş’ın Özhaseki’yi geçmesi işten değil

Ankara’da Özhaseki güçlü bir aday olarak ortaya çıktı. MHP’nin aday çıkarmayacak olması da Özhaseki’yi rahatlattı. Bu iki detayı dikkate alırlarsa, CHP ve İYİ Parti’nin Mansur Yavaş’ı aday göstermesi kaçınılmaz olacaktır. Peki Yavaş 2014 performansını gösterirse Özhaseki’yi geçebilir mi?

Kim ne derse desin. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kutuplaştırma becerisi, Ankara’da kendi seçmen tabanını yaratması gibi nedenlerle, Özhaseki’den daha güçlü bir profildi.

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Gökçek’in bile tartışmalı bir sonuçla zor geçtiği Yavaş’ın, aynı performansı göstermesi halinde Özhaseki’yi geride bırakması işten bile olmayabilir.

Deniz Zeyrek’in yazısı