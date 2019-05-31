Deniz Zeyrek: Yargı reformunun ‘sağlamasını’ yapmadan önce ‘Sözcü davası’nın sonucunu bekleyeceğim

Uzun zamandır beklenen ‘Yargı Reformu Stratejisi Programında Yargı Reformu Strateji Belgesi’ dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Bu yüzden kendi açımdan belgenin ‘sağlamasını’ yapmadan önce 14 Haziran’da yapılacak ‘SÖZCÜ Davası’ duruşmasının sonucunu bekleyeceğim. Çünkü, delil olarak sadece gazete haberlerinin kullanıldığı bir mütalaada, ‘basın suçu’ olarak değerlendirilmesi dahi çok zor olan bir iddianın, ‘teröre destek suçu’ olarak görülmesinin, strateji belgesinin iki temel perspektifi olan ‘hak ve özgürlükler’ ve ‘ceza adaleti sistemi’ başlıklarıyla çeliştiğine inanıyorum.

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Yargı sistemi içinde uzun süre ‘savunma makamı’ olarak görev yapmış Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile deneyimli bir hakim ve müfettiş olan HSK Başkanı Mehmet Yılmaz da davanın evrelerini ve dosyasını incelerlerse, eminim büyük emek harcadıkları Strateji Belgesi’nin temel hedefleriyle çelişen yanlarını net bir şekilde göreceklerdir.

Deniz Zeyrek’in yazısı