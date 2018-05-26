Deniz Zeyrek: Yanlış anlaşılmasın, ‘Maranki neden doğrudan gözaltına alınmadı’ demiyorum

Küçükçekmece Adliyesi’ne sordum. Maranki’nin davet edilmesinin üzerinden 19 saat geçmişti ama o henüz gelmemişti, gelmesini de beklemiyorlardı. Gelmediği ve ifade vermediği için de benim konuştuğum yargı mensubunun, Belgrad Ormanları’nda gömülü şeyin ne olduğu, Maranki’nin kimlerle talim yaptığı konusunda bir fikri yoktu. Doğrusunu isterseniz, başsavcılığın acelesi de, “Sözü edilen ‘şeyler’ bu süre içinde Belgrad Ormanı’ndan alınır” gibi bir kaygısı da yok gibiydi.

Oysa Maranki’nin o açıklamaları toplumun önemli bir kesiminde ciddiye alınmıştı ve bu konudaki tartışmaların ve endişelerin sonlanması, kafaların netleşmesi için yargının biraz hızlı davranması gerekiyordu.

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Yanlış anlaşılmasın, “Maranki neden doğrudan gözaltına alınmadı” demiyorum. Hatta, tam tersine izlenen yöntemin doğru olduğunu düşünüyorum. (Keşke, silah ve şiddete dair bir içeriği olmayan Twitter mesajı nedeniyle hakkında soruşturma açılan Barış Atay da ifade için sadece davet edilseydi. Sabah kapısına polis dayanmasa, akşama dek karakolda tutulmasaydı.)

Deniz Zeyrek’in yazısı