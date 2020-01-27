Deniz Zeyrek: Yan yana yapılmış binaların bazıları yere yapışmış, bazıları dimdik ayakta

Maalesef üzerinde milyonlarca insanın yaşadığı yüzlerce yerleşim yeri bulunan iki büyük fay hattının geçtiği Anadolu’da ‘hazırlıklıyız’ ifadesini deprem öncesi için kullanmak mümkün değil.

Elazığ’da çekilmiş hava fotoğraflarına baktınız mı hiç?

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Aynı zemin üzerinde yan yana, hatta bitişik yapılmış binaların bazıları yere yapışmış ama yanlarındaki binalar dimdik ayakta.

O tür fotoğrafların olduğu yerlerde yıkımın depremin şiddetinden ya da zeminden kaynaklanmadığını, sorunun inşaatta olduğunu anlamak için inşaat mühendisi olmaya gerek var mı?

Deniz Zeyrek’in yazısı