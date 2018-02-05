Deniz Zeyrek: Üçüncü yarış kaçınılmaz olabilir, bu kez ipi İnce göğüsleyebilir

36. Olağan Kurultay’da Kürt Meselesi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı, siyasi ittifaklar gibi konularda net bir tutum ortaya çıkmadı. “Neden Kılıçdaroğlu’na oy vermediniz” diye sorduğumuz partililer, Kılıçdaroğlu liderliğinde 8 yıldır yüzde 25 barajının aşılamamasından yakınıyor. Partililer, yaşanan sorunlar karşısında CHP yönetiminin etkili olamadığına da inanıyor.

Hafta sonu belirlenen yeni yönetimin 2019’daki üçlü yarışta nasıl bir çıkış yapacağına dair sinyal göremedik. Üstüne üstlük, partide bu kadar çok küskün yaratıldı. Bundan sonra kesin olan tek şey, Kemal Kılıçdaroğlu’nun artık hiçbir başarısızlığa bahane bulamayacağıdır. Çünkü Partinin tek hakimi oldu ve istediği yönetimi oluşturdu.

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Mart 2019’da yerel seçimlerde beklenen başarı sağlanamazsa, Kasım 2019’u bile beklemeden İnce ile Kılıçdaroğlu arasında üçüncü bir yarış kaçınılmaz olabilir ve aradan sürpriz biri çıkmazsa bu kez ipi İnce göğüsleyebilir.

Deniz Zeyrek’in yazısı