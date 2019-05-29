Deniz Zeyrek: Üç atama AK Parti’lileri ‘izahat’ konusunda çok zor durumda bırakacak

Eski İçişleri Bakanlarından Abdulkadir Aksu, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı; TBMM’nin eski başkanvekillerinden Sadık Yakut Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi;

Bir süre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra Büyükçekmece’den belediye başkanı adayı olan ve seçimleri kaybeden Mevlüt Uysal ise Halkbank Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Üç siyasetçinin de kariyerinde ‘bankacılık’ olmadığına göre, atamaların liyakate değil, siyasete göre yapıldığını söyleyebiliriz.

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Bu atamalar Davutoğlu ve Babacan’ın siyasi çıkışının altını boşaltır mı bilmiyorum ama CHP İş Bankası’na yönetim kurulu üyeleri atadığında kıyameti koparan AK Parti’lileri ‘izahat’ konusunda çok zor durumda bırakacak.

Deniz Zeyrek’in yazısı