Deniz Zeyrek: TVF, TBMM’ye ve temsil ettiği millete saygısını göstermeli, zamanında hesap vermeli

“Onu yaptık, şunu yaptık” diye övünen yöneticilere “babanın parasıyla mı yaptın” diye sorabilmek, hiçbir şey yapmayan yöneticilere “vergilerimiz nereye gitti” diyebilmek bütçe hakkımızın bize verdiği bir haktır. Bu hakkın kullanılamadığı bir yerde demokrasiden söz etmek mümkün değildir.

‘Derebeylik’ ile ‘demokrasi’ arasındaki fark tam da budur.

Derebeyler vergi toplar, hesap vermez. Demokratik ülkelerin seçilmiş yöneticileri ise vergi verenlere (temsilcileri aracılığıyla) hesap verir. TVF bu demokratik bir sistemin bir parçasıysa, ki parçasıdır, TBMM’ye ve temsil ettiği millete saygısını göstermeli, zamanında hesap vermelidir. Bu kadar net, bu kadar basit!

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Deniz Zeyrek’in yazısı