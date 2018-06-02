Deniz Zeyrek: Türkiye’nin Menbiç listesi ABD’den, ABD’nin listesi Türkiye’den veto yiyebilir

Öyle anlaşılıyor ki Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatın ilk iki aşaması sorunsuz halledilebilir. Yani 4 Haziran’dan itibaren YPG çekilebilir, 15 Temmuz’a kadar TSK ve ABD ordusu kentte denetimi tam olarak sağlayabilir.

Üçüncü aşamada, yani Menbiç’in yönetiminin devredileceği sivil yapıyla ilgili ise bazı pürüzler yaşanabilir.

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Bunun sinyalini, geçen ay bir düşünce kuruluşunda konuşan ABD Başkanı’nın Küresel IŞİD Karşıtı Koalisyon’daki Özel Temsilcisi Brett McGurk vermişti.

Menbiç’deki durumun karmaşıklığının sadece Türkiye-ABD diyaloğundan değil, Suriye’deki durumdan kaynaklandığını vurgulayan McGurk şöyle demişti: “Suriye Demokratik Güçleri bünyesinde Menbiç’te görev yapan Menbiçli Araplar da var. Türkiye ile birlikte çalışanlar arasında da Menbiçli Araplar var. Fakat buradakilerle Türkiye’nin yanındakiler çok farklı yönelimlere sahipler.”

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Bu, şu anlama geliyor: İlk iki aşama tamamlanıp Menbiç’in yeni yöneticilerinin belirlenmesine sıra geldiğinde Türkiye’nin listesi ABD’den, ABD’nin listesi Türkiye’den veto yiyebilir.

Zira iki ülke Suriye iç savaşının başladığı yıllarda Türkiye topraklarında bir “Eğit-Donat” programı başlatıp burada eğitilen ve silahlandırılan Suriyelilerin Esad ordusuyla savaşmasını arzulamıştı. Ancak iki ülke istihbarat servislerinin ‘Kırmızı’ ve ‘Turuncu’ sakıncalı listeleri nedeniyle programa sadece 54 kişi alınmıştı.

Deniz Zeyrek’in yazısı