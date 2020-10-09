Deniz Zeyrek: Türkiye’nin çıkarları değil, AK Parti’nin desteklediği taraf için her türlü imkan seferber ediliyor

Geçmiş yıllarda taraflar arasında ‘uzlaştırıcı’, ‘arabulucu’ olurduk. Uzun zamandır iktidardaki AK Parti’nin siyasi çizgisine göre taraf tutuyor, AK Parti’nin desteklediği tarafın galip gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz.

Mısır’da, Suriye’de, Libya’da, Filistin’de yaşananlara bakın, göreceksiniz: Türkiye’nin çıkarları değil, AK Parti’nin desteklediği taraf için her türlü imkan seferber ediliyor.

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Ne yazık ki bu yanlış politikaların sonucunda hem Türkiye’nin çıkarlarına ters gelişmeler yaşanıyor, hem de o ülkelerdeki siyasi ve askeri krizler derinleşiyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı