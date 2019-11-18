Deniz Zeyrek: TÜİK ne açıklarsa açıklasın, sokaktaki insan işin gerçeğini yaşıyor

2005 yılında yüzde 8.9 olan işsizlik oranı bugün yüzde 14’e çıkmış. İki kadından, dört gençten biri işsiz. 750 binden fazla işsiz umudunu kestiği için iş aramayı dahi bırakmış. Artık, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu, büyüme rakamını ne açıklarsa açıklasın, Merkez Bankası faizleri hangi seviyede tutarsa tutsun, sokaktaki insan işin gerçeğini yaşıyor. Her gün yüzleştiği, TÜİK’in, Merkez Bankası’nın rakamları değil, kendi gerçekliği oluyor.

Bugünlerde, sermaye piyasası ile ilgili bir yasa maddesinden yola çıkarak ekonomi ile ilgili eleştirel haber ve yorumlar yapan insanların cezalandırılması planlanıyor. Olumsuz yorum yapanları cezalandırmak, hapse atmak, hatta ‘terörist’ ilan etmek, sokaktaki, mutfaktaki gerçeği değiştirir mi? Tersine, durumu daha işin içinden çıkılmaz hale getirir.

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Deniz Zeyrek’in yazısı