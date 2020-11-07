Deniz Zeyrek: Trump’ın Türkiye’ye yaptıklarını tamamen unuttuk

Biden iktidara gelirse, Türkiye’de iktidarı devirmeye çalışacakmış gibi
pozisyon aldık. Biden iktidara gelirse dolar lira karşısında zirve yapar, ekonomimiz batar gibi yorumlar yaptık.
Çoğumuz bu yüzden “denize düşen yılana sarılır” misali Trump’a sarıldık. Trump’ın Türkiye’ye yaptıklarını tamamen unuttuk.
Aynı Trump’ın, Rahip Brunson’ı kurtarmak için 26 Temmuz 2018 günü
Türkiye’yi “ekonomisini yerle bir etmekle” tehdit ettiği aklımıza dahi
gelmedi.
Temmuz 2018’de 4.85 TL olan dolar kurunun bir ay içinde 6.8 lirayı aştığını
tamamen unuttuk.