Deniz Zeyrek: Trump, Suriye’den çekilmede geri adım atmayacak

Kendisine karşı olan medyayı ‘devlet düşmanı’ ve ‘yalan haber yapanlar’ diye tanımlayan Trump, TSK’nın Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği operasyona dair kendisine yöneltilen eleştirileri azil sürecine bağlıyor.

Paylaştığı Twitter mesajları çok bunaldığını gösteriyor ama bölgedeki askerlerini geri çekme kararında çok kararlı görünüyor. Hatta YPG’den kaynaklı eleştirileri yanıtlarken (mealen) ‘Onlar için çok büyük miktarlarda para harcadık, kendi topraklarını savunuyorlar‘ yorumunu yapıyor.

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Daha önce de yazıp söylediğim gibi, Suriye‘den çekilme konusunda bu kez kararlı görünen Trump, ABD‘deki, Avrupa‘daki karşıtları kıyameti koparsa da geri adım atacağa benzemiyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı