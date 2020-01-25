Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: TCDD’nin çözüm formülü ‘trenleri artıramıyoruz, yolcuları azaltalım’ olmuş

İşin aslını öğrenmek için yıllarca TCDD’de görev yapmış, hızlı trenin mimarlarından biriyle görüştüm.

Abonman fiyatları bu hedefe göre belirlenmiş. “Bilet parası kiraya göre düşük olsun ki insanlar taşınmaya ihtiyaç duymasın” denilmiş.

Reklam

“Peki ne oldu da böyle oldu?”

Yanıtı çok net oldu.

“Yeni yönetim önceliği değiştirdi. Artan talebi karşılayamayınca fiyatlara yüklendi.”

Reklam

TCDD’nin çözüm formülü biraz ‘trenleri artıramıyoruz, yolcuları azaltalım’ olmuş.

“Yönetim değişti” derken TCDD’nin yöneticilerini kastetmiştim. Ulaştırma Bakanlığı’nda Binali Yıldırım ve Ahmet Arslan döneminden kalan bütün üst düzey yöneticiler görevden alınmıştı.

Deniz Zeyrek’in yazısı

SON HABERLER

Turizmciler, Thomas Cook açığını Jet2 ile kapatacak

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ile Britanya’nın önde gelen tur operatörü ve havayolu şirketlerinden Jet2.com ve Jet2holidays, İstanbul’a tatil paketleri ve uçak seferleri düzenlemesi konusunda çalışma başlatacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...