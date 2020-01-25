Deniz Zeyrek: TCDD’nin çözüm formülü ‘trenleri artıramıyoruz, yolcuları azaltalım’ olmuş

İşin aslını öğrenmek için yıllarca TCDD’de görev yapmış, hızlı trenin mimarlarından biriyle görüştüm.

Abonman fiyatları bu hedefe göre belirlenmiş. “Bilet parası kiraya göre düşük olsun ki insanlar taşınmaya ihtiyaç duymasın” denilmiş.

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“Peki ne oldu da böyle oldu?”

Yanıtı çok net oldu.

“Yeni yönetim önceliği değiştirdi. Artan talebi karşılayamayınca fiyatlara yüklendi.”

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TCDD’nin çözüm formülü biraz ‘trenleri artıramıyoruz, yolcuları azaltalım’ olmuş.

“Yönetim değişti” derken TCDD’nin yöneticilerini kastetmiştim. Ulaştırma Bakanlığı’nda Binali Yıldırım ve Ahmet Arslan döneminden kalan bütün üst düzey yöneticiler görevden alınmıştı.

Deniz Zeyrek’in yazısı