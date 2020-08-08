Deniz Zeyrek: Son altı ayda CHP’nin üye sayısı azalmış

Son altı ayda CHP’nin üye sayısı ne olmuş biliyor musunuz? 2 bin 389 azalmış.

Millet İttifakının 39 milyon insanın yaşadığı 11 Büyükşehir’de seçimi kazanmasının, bu kentleri CHP’li Belediye Başkanlarının yönetmesinin üzerinden 1 yıldan fazla süre geçmiş ve “iktidar kurultayı” yapan CHP’nin üye sayısı artmamış azalmış.

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Yerel iktidarı önemli ölçüde kazanmış, ülkede iktidara gittiğini iddia eden bir parti için bu durum ne kadar izah edilebilirdir sizce?

Kılıçdaroğlu ve bugün yarın ilan edeceği ekibinin ilk gündem maddesi bu konu olmalıdır!

Deniz Zeyrek’in yazısı