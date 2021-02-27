Deniz Zeyrek: Sizce Erdoğan hangisini seçmeli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaynak bulunması, ekonominin toparlanması için içeride reform yapılması, bu sayede Avrupa Birliği ve ABD’yle iplerin kopartılmaması gerektiğinin farkında. Bu nedenle muhatabı ‘dış kamuoyu’ olan güçlü bir ‘reform iklimi’ne ihtiyacı var.

Ancak, ülkede başka bir güçlü iklim daha var ki o iklimle reform iklimi pek aynı ortamda bulunamıyor. O da muhatabı ‘iç kamuoyu’ olan ‘fezleke iklimi’.

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Fezleke ikliminin doğal bir sonucu daha olacak. HDP’lilerin başına gelecekler Avrupa Birliği’nden, ABD’den tepki görecek. O tepkiye karşı Türkiye’de herkes AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu gibi sağ ve sol yumruğunu havaya kaldırıp “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi, kahrolsun Avrupa Birliği” diye slogan atacak.

Nihayetinde ‘fezleke iklimi’ iç kamuoyunu ikna edecek ama ‘reform iklimi’nin muhataplarını ikna etmesi pek mümkün olmayacak

Ez cümle, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikisinden birini seçmek zorunda kalacak.

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Sizce hangisini seçmeli?

Deniz Zeyrek’in yazısı