Deniz Zeyrek: Siz patronları kurtarmaya çalışırken, belediyeler nakit desteği için süreci başlatmıştı

Tablo ortada: Daha siz koronanın ekonomik yansımalarıyla mücadelede “ev almak için kredi çekildiğinde gerekli peşinatı yüzde 20’den yüzde 10’a düşürdük, havayolu şirketi için vergiyi indirdik” aşamasındayken, yani işsiz kalanları değil müteahhitleri, şirketleri, patronları kurtarmaya çalışırken, Ankara’da Mansur Yavaş, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ihtiyaç sahiplerine nakit desteği verebilmek için gerekli süreci başlatmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 6 Nisan’da 40 bin aileye 400’er TL dağıtacaklarını duyurmuştu.

Sadece CHP’liler değil, AK Partili Konya ve Nevşehir belediyeleri de aynı amaçla harekete geçmişti.

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Deniz Zeyrek’in yazısı