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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Siyasetteki ‘Ayvatoğlu profili’ni yaratan ortam bizzat AK Parti iktidarının eseri

Sonuçta Ayvatoğlu’nun yaptığı kendini bağlar. Kimseye ya da hiçbir partiye mal edilemez.

Ancak siyasetteki ‘Ayvatoğlu profili’ni yaratan ortam bizzat AK Parti iktidarının eseridir.

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AK Parti, bu ortamı ortadan kaldırmak, ‘Ayvatoğlu profili’ne mesafe koymak zorundadır.

Peki bunu yapıyor mu?

Ne yazık ki yapmıyor. Tersine, sosyal mecralarda tam da Ayvatoğlu profilindeki troller üzerinden muhalefete taarruz başlatıyor. Hem o ortamı besliyor, hem yeni Ayvatoğlular yaratıyor.

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Emin olsunlar, bu yaptıklarının ne AK Parti’ye, ne genç nesillere ne de memlekete bir faydası var!

Deniz Zeyrek’in yazısı

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