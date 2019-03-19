Deniz Zeyrek: Siyaset dini kullanınca

31 Mart 2019 Seçimleriyle ilgili haberleri tarayınca, AK Parti’ye ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘a oy verince ahirette olumlu sonuçlarının görüleceğini iddia eden en az üç siyasetçi buldum.

AK Parti’nin dini kullanarak oy kazandığını düşünüyor olacak ki Millet İttifakı‘nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu da adeta “benim neyim eksik” dedi. Yeni Zelenda‘daki katliam kurbanları için Mevlüt okutturduğu Eyüp Sultan Camii‘nde imamın yerine geçerek Yasini Şerif okudu.

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Hiç merak ettiniz mi? İktidar ve muhalefetin son yıllarda dini konuları bu kadar çok ön planda tutması, adeta “biz daha dindarız” yarışına girmesi toplumda, daha da önemlisi gençlikte karşılık buluyor mu?

Deniz Zeyrek’in yazısı