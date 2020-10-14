Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: ‘Sıcak patates’ Yargıtay’ın kucağına bırakılacak

Anayasa’nın 153. Maddesi gereği mahkemenin önünde tek seçenek vardı:

AYM kararı (Berberoğlu kararı) çerçevesinde ‘yeniden yargılama’ sürecini başlatıp, ‘dokunulmazlık’ durumu nedeniyle süreci durdurup, fezlekeyi Adalet Bakanlığı üzerinden TBMM’ye göndermek.

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Ancak mahkeme dünkü ek kararında bunun yerine ‘yerindelik denetimi’ yapmakla suçladığı AYM’nin ‘kararını tanımamayı’ seçti ve ilk kararında ısrar etti.

O karara itiraz merci olan 15. Ağır Ceza Mahkemesi ile devamındaki itiraz mahkemesi olan 2. Bölge Adliye Mahkemesi de (İstinaf Mahkemesi) aynı eğilimde olursa dosya, siyasi müdahalelerle ‘çetrefil’ hale gelmiş bir çok dosya gibi ‘sıcak patates’ olarak Yargıtay’ın kucağına bırakılacak.

Peki Yargıtay ne yapacak?

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Deniz Zeyrek’in yazısı

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CHP lideri: Alt mahkeme AYM kararına uymuyorsa çürüme var demektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanma talebinin alt mahkeme tarafından reddeilmesine ilişkin, “Bir yargı organı diyor ki, ‘Ben AYM kararına uymayacağım.’ Üst mahkemenin verdiği karara alt mahkeme, ‘Uymayacağım’ diyorsa orada orada bir sorun var. Bir çürüme var” yorumunu yaptı.

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