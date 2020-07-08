Deniz Zeyrek: Sayın Kesici eleştirisinin ne kadar orantısız ve haksız olduğunu anlasın

CHP Milletvekili İlhan Kesici, HaberTürk TV ekranında konuşuyor:

“İBB bir Fatih tablosu getirdi. Bunu da çok ayıplıyorum. Çok ayıp! Türkiye, ‘yaşa var ol, böyle belediye başkanı yeryüzünde görülmüş değildir. Bellini’nin Fatih’in tablosunu getirdi filan!’ diyor.

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Bellini’nin değil, kimin ne olduğu belli değil. Bu böyle reklam yapılmaz. Kendi belediyemiz. (AK Partililerin desteklemesi) Çok yanlış kardeşim.“

Satın alınan tablo, 420-430 yıl önce İtalya’da Bellini’nin atölyesinde resmedilmiştir ve kıymetlidir. En ünlü Fatih portresinin Londra’da (National Gallery), en ünlü Fatih madalyonunun (Costanzo da Ferrara tarafından 1474’te yapılmış) New York’ta (Metropolitan Museum) sergilendiği bir dönemde kıymetli bir Fatih tablosunun da ‘Fatih’ unvanını aldığı şehirde sergilenmesi önemlidir.

Ankara’da bir parkta demir, plastik ve beton yığınlarına 750 milyon doların gömüldüğü düşünülürse bu tablo için 6 milyon lira verilmesi ‘israf’ olarak görülemez.

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Bu veriler ışığında finali Sayın Kesici’nin konuyla ilgili konuşurken sıkça kullandığı ifadeyle yapacağım ki yaptığı eleştirinin ne kadar orantısız ve haksız olduğunu anlasın:

Ayıp yaaaa, çok ayıp!

Deniz Zeyrek’in yazısı