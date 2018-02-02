Deniz Zeyrek: Rusya’nın Türkiye’nin Menbiç’e operasyon yapmasını da desteklemesi kaçınılmaz

‘Zeytin Dalı’ harekâtından en üst düzeyde yararlanan Rusya’nın Türkiye’nin Menbiç’e operasyon yapmasını da desteklemesi kaçınılmaz görünüyor.

Rus diplomatlara göre “Türkiye’nin Menbiç’ten girip Irak sınırına kadar ilerlemesi”çok gerçekçi görünmüyor ama TSK’nın Özgür Suriye Ordusu ile Menbiç’e girmesi, ABD’ye Suriye’de vurulmuş en büyük darbe olur.

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ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı telefon görüşmesinden sonra, Beyaz Saray’ın Türk ve ABD ordularının çatışması ihtimalini gündeme getirmesi de Moskova’da “TSK’nın olası Menbiç operasyonunu fikir aşamasındayken engelleme girişimi” olarak değerlendiriliyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı