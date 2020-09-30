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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Rusya, Batı’ya göz kırpan Ermenistan hükümetini cezalandırmak istiyor

Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Dağlık Karabağ’da düştüğü yeni durumu en iyi anlatan deyim bu olsa gerek: ‘Ava giderken avlanmak’.

Peki Rusya’nın üç gündür sahaya inmemesi, çatışmaları yakından takip ettiklerini açıklamakla, taraflara çatışmaların durdurma çağrısı yapmakla yetinmesi ne anlama geliyor?

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Hem Türk, hem Azerbaycanlı, hem Batılı diplomatlarla görüştüm.

Genel olarak, Rusya’nın Batıya göz kırpan ve Moskova’dan uzaklaşan Ermenistan hükümetini cezalandırmak için bir süre ‘izleyici’ olarak kalacağı beklentisi hakim.

Ermenistan’ın eski Sovyet Cumhuriyetlerinin bulunduğu Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nde de Rusya’dan beklediği desteği bulamadığı, gelen haberler arasında.

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O nedenle Azerbaycan’ın gelecek günlerde alabileceği kadar yerleşim yerini geri almasının ‘en akılcı seçenek’ olduğu dile getiriliyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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