Deniz Zeyrek: Özkan’ın kitabında Kaftancıoğlu’nun emekleri hiçe sayılmış

İmamoğlu’nun kampanyasını yöneten Necati Özkan’ın ‘Kahramanın Yolculuğu’ kitabını okumaya başladığımda nedense aklıma ilk gelen Kaftancıoğlu ile yaptığımız o sohbet olmuştu.

Sayfaları çevirdikçe kendi kendime “Nasıl yani? Seçimi makina mı kazandı” demeye başladım.

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CHP’nin İstanbul Teşkilatı gibi İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun emekleri de hiçe sayılmıştı. Fotoğrafların birkaçında vardı kendisi ve hep geri plandaydı. Kitaptaki ‘Kampanya Makinasının Yönetimi’ bölümünü okuyunca “Yok daha neler” demeden edemedim.

Fotoğraflarda olduğu gibi makinada da birinci sırada Necati Özkan vardı. Dokuzuncu sırada Kaftancıoğlu yer alıyordu.

Deniz Zeyrek’in yazısı